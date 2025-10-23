Bayerns „wichtigste Verlängerung“ – folgt schnell der nächste Deal?

Still und heimlich sicherte sich der FC Bayern die Unterschrift von Cheftrainer Vincent Kompany unter einen neuen, bis 2029 gültigen Vertrag. Damit wollten die Münchner unter anderem einem zukünftigen Vorstoß von Manchester City zuvorkommen.

Nach dem gestrigen 4:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Brügge freute sich Jan-Christian Dreesen gegenüber ‚DAZN‘, dass die Verhandlungen ausnahmsweise geräuschlos abliefen: „Normalerweise sind wir voller Löcher wie Schweizer Käse. Dieses Mal ist jedoch nichts nach außen gedrungen. Abgesehen davon, dass dies die wichtigste Vertragsverlängerung war, die wir mit dem wichtigsten Mitarbeiter des Vereins abschließen konnten, waren wir auch froh, dass sie nicht vorab an die Öffentlichkeit gelangt war.“

„Die Verhandlungen dauerten nicht lange“, führte der Vorstandsvorsitzende aus, „beide Seiten waren bereit, den gemeinsam eingeschlagenen Weg fortzusetzen und etwas Langfristiges aufzubauen.“ Tatsächlich sollen sich die Parteien erst in der vergangenen Woche zusammengesetzt haben, um über eine Ausweitung des Arbeitspapiers zu sprechen. Folgt nun zeitnah die nächste Fixmeldung?

Bahnfrei bei Laimer?

Es ist kein Geheimnis, dass die Bayern an weiteren Verlängerungen arbeiten. Die wichtigste ist wohl die von Dayot Upamecano (26), der Stand jetzt ab Januar aufgrund seines auslaufenden Vertrags ohne Zustimmung des FCB mit anderen Klubs verhandeln darf. Deutlich schneller könnte ein Vollzug aber mit einem anderen Profi erreicht werden.

Die Rede ist von Dauerbrenner Konrad Laimer (28), der zuweilen etwas unter dem Radar fliegt, von FT am gestrigen Abend aber die Bestnote erhielt. Folgerichtig würde der Bundesligatabellenführer den Österreicher gerne über 2027 hinaus binden, daraus machte Sportdirektor Christoph Freund im Anschluss an die Partie kein Geheimnis: „Wir hoffen, dass er noch viele Jahre hier spielen wird.“

Laimer selbst öffnete bei ‚Sky‘ ebenfalls die Tür für eine langfristige Zusammenarbeit: „Ich bin für alles offen. Ich fühle mich hier sehr wohl.“ Ganz so groß wie bei Upamecano ist der Handlungsdruck natürlich nicht, dennoch scheint einer schnellen Einigung mit Laimer nichts im Wege zu stehen.