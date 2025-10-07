Premier League oder Bayern: Kane spricht Klartext

Die anhaltende Topform von Harry Kane lässt die Herzen der Fans des FC Bayern höher schlagen. Logisch, dass alle, die es gut mit dem deutschen Rekordmeister meinen, auf einen langen Verbleib des Torjägers hoffen. Gegenüber der Presse bezog Kane im Rahmen der englischen Nationalmannschaft Stellung zu einer möglichen Rückkehr in die Premier League und einem Verbleib in der Bundesliga.

„Wenn Sie mich gefragt hätten, als ich zum FC Bayern gewechselt bin, hätte ich mit Sicherheit gesagt, dass ich zurückkommen würde. Jetzt, wo ich schon ein paar Jahre dort bin, würde ich sagen, dass sich das ein wenig geändert hat“, erklärt Bayerns Torgarantie. Anschließend lässt er die Tür aber einen Spalt weit offen: „Aber ich würde nicht sagen, dass ich nie zurückkehren würde.“

Verlängerung bei Bayern möglich

Bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung an der Säbener Straße gibt der 32-Jährige zu Protokoll: „Was einen längeren Aufenthalt dort angeht, könnte ich mir das durchaus vorstellen […] Im Moment bin ich voll und ganz bei Bayern.“ Ein klares Bekenntnis zu seinem derzeitigen Arbeitgeber.

Grund dafür ist auch die Zusammenarbeit mit Vincent Kompany. Der Coach spiele „eine große Rolle“ für sein derzeitiges Wohlbefinden, so der 109-fache Nationalspieler. Dann führt er aus: „Ich mag den Trainer sehr, ich finde ihn fantastisch. Solange wir uns verbessern und ich mich verbessere, bin ich glücklich zu sehen, was wir erreichen können.“

Karriereende in den USA

Künftig kann sich der spielstarke Mittelstürmer auch ein Engagement in den Vereinigten Staaten vorstellen: „Ich denke, die MLS ist für mich derzeit definitiv noch zu früh, so wie ich mich gerade fühle und so wie ich gerade spiele. Die MLS wäre etwas für später in meiner Karriere, wenn ich über die letzten Jahre oder so nachdenke.“ Bevor es dazu kommt, will Kane mit den Bayern aber noch einige Trophäen einsammeln. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.