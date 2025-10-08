Conceição hat unterschrieben

Al Ittihad hat einen neuen Trainer gefunden. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird Sérgio Conceição neuer Trainer beim Wüstenverein. Das entsprechende Arbeitspapier bis 2027 hat der Portugiese bereits unterschrieben, lediglich die Verkündung steht noch aus.

Er folgt damit auf Laurent Blanc, der vergangene Woche von seinen Aufgaben entbunden wurde. Zuletzt war Conceição für den AC Mailand tätig.