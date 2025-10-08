Menü Suche
Kommentar
SPL

Conceição hat unterschrieben

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Sérgio Conceição zeigt sich emotional @Maxppp

Al Ittihad hat einen neuen Trainer gefunden. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird Sérgio Conceição neuer Trainer beim Wüstenverein. Das entsprechende Arbeitspapier bis 2027 hat der Portugiese bereits unterschrieben, lediglich die Verkündung steht noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Er folgt damit auf Laurent Blanc, der vergangene Woche von seinen Aufgaben entbunden wurde. Zuletzt war Conceição für den AC Mailand tätig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Ittihad
Sérgio Conceição

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
Sérgio Conceição Sérgio Conceição
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert