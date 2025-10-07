Menü Suche
Kommentar
Premier League

35-Millionen-Duell zwischen Chelsea und Arsenal

von Dominik Schneider - Quelle: The Daily Briefing
1 min.
Marc Casadó (li.) im Zweikampf mit Alphonso Davies. @Maxppp

Zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal könnte es zeitnah zum Transferduell kommen. Laut dem ‚Daily Briefing‘ buhlen die beiden Klubs aus London um Marc Casadó vom FC Barcelona. Insbesondere die Blues scheinen starkes Interesse an einer Verpflichtung des 22-jährigen Mittelfeldspielers zu haben. Dem Bericht zufolge darf Casadó die Katalanen für eine Summe von 30 bis 35 Millionen Euro verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon im Januar könnte Chelsea einen Versuch starten, um den spielstarken Jungprofi auf die Insel zu locken. Während die Engländer im Sommer Gespräche mit Barça über einen Transfer von Fermín López (22) führten, wurde wohl auch schon das Thema Casadó angeschnitten. In Barcelona hat der Rechtsfuß nur die Rolle des Ergänzungsspielers inne, kam aber in der laufenden Spielzeit immerhin schon wettbewerbsübergreifend zu sieben – meist sehr kurzen – Einsätzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
La Liga
Chelsea
Arsenal
Barcelona
Marc Casadó Torras

Weitere Infos

Premier League Premier League
La Liga La Liga
Chelsea Logo FC Chelsea
Arsenal Logo FC Arsenal
Barcelona Logo FC Barcelona
Marc Casadó Torras Marc Casadó Torras
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert