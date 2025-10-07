35-Millionen-Duell zwischen Chelsea und Arsenal

Zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal könnte es zeitnah zum Transferduell kommen. Laut dem ‚Daily Briefing‘ buhlen die beiden Klubs aus London um Marc Casadó vom FC Barcelona. Insbesondere die Blues scheinen starkes Interesse an einer Verpflichtung des 22-jährigen Mittelfeldspielers zu haben. Dem Bericht zufolge darf Casadó die Katalanen für eine Summe von 30 bis 35 Millionen Euro verlassen.

Schon im Januar könnte Chelsea einen Versuch starten, um den spielstarken Jungprofi auf die Insel zu locken. Während die Engländer im Sommer Gespräche mit Barça über einen Transfer von Fermín López (22) führten, wurde wohl auch schon das Thema Casadó angeschnitten. In Barcelona hat der Rechtsfuß nur die Rolle des Ergänzungsspielers inne, kam aber in der laufenden Spielzeit immerhin schon wettbewerbsübergreifend zu sieben – meist sehr kurzen – Einsätzen.