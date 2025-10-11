Menü Suche
Guiu tritt gegen Flick nach

von Aaron Schlütter - Quelle: TV3
Marc Guiu sucht einen Leihverein @Maxppp

Rund ein Jahr nach seinem Wechsel vom FC Barcelona zum FC Chelsea zeigt sich Stürmer Marc Guiu enttäuscht von seinem Ex-Klub und teilt gegen die Katalanen aus. Beim spanischen Sender ‚TV3‘ sagte der 19-Jährige: „Ehrlich gesagt hätte ich noch etwas mehr spielen können, aber man merkte schon, dass der Verein andere Pläne hatte. Da war Lewandowski, und sie hatten gerade Vitor Roque verpflichtet. Es war klar, dass ich da nicht hingehörte.“

Auch der Abgang von Coach Xavi und die Übernahme von Hansi Flick gefielen dem Spanier nicht: „Das einzige Mal, als ich mit Hansi Flick sprach, sagte er mir nur, dass er mir Glück wünschte.“ Auch aus Enttäuschung habe er sich für einen Wechsel entschieden: „Ich hätte mir gewünscht, dass der Trainer mich anruft, aber das ist nicht passiert. Ich habe endlich verstanden, dass die Situation nicht gut für mich ist, und habe mich entschieden zu gehen.“ Obwohl seine Leihe zum AFC Sunderland aufgrund der Verletzung von Liam Delap (22) abgebrochen wurde, kommt Guiu auch in dieser Saison bei den Blues kaum zum Zug.

