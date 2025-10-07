„Zeiten haben sich geändert“: Freund reagiert auf Hoeneß-Äußerungen

In letzter Zeit weiß Uli Hoeneß immer wieder durch irritierende Aussagen aufzufallen. So wies er die Verantwortlichen kurz vor Ende des Transferfensters an, nur noch Spieler zu leihen statt zu kaufen. Sportvorstand Max Eberl bezeichnete er in der Öffentlichkeit als „empfindlich“. Sportdirektor Christoph Freund hat diese Äußerungen nun eingeordnet.

Bei ‚Servus TV‘ betont Freund die Verdienste des Klubpatrons: „Er will immer nur das Beste für den FC Bayern München und macht sich sehr viele Gedanken. Wir haben einen sehr guten Austausch und diskutieren immer wieder einmal kontrovers.“ Allerdings lässt der Funktionär durchblicken, dass die Führungsetage keine Marionette von Hoeneß ist: „Er erzählt, was sie früher immer gemacht haben und wie man es jetzt auch machen muss. Aber die Zeiten haben sich geändert.“

Laut Freund kann also auch der Ehrenpräsident noch etwas dazulernen. Beim Thema Reibung ist er sich aber mit Hoeneß einig: „Es ist gut so, wenn man öfter diskutiert, denn dann rührt sich etwas – und ein bisschen Reibung ergibt dann oftmals gute Sachen.“ Dass Hoeneß in Zukunft komplett Ruhe gibt, scheint also erstmal unrealistisch.

Kein Bedeutungsverlust

Derweil findet Freund nicht, dass der Rekordmeister an Strahlkraft eingebüßt hat: „Der Verein hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Wenn etwas berichtet wird, egal ob positiv oder negativ, geht es immer um den FC Bayern München. Das ist eine Marke, und zwar eine riesige.“

Auch den Kader sieht der Österreicher trotz einiger gescheiterter Transfers im Sommer gut besetzt: „Wenn ein Transfer aus irgendeinem Grund nicht klappt, dann ist das natürlich ein großes Thema. Aber wir haben immer gesagt, dass wir nicht viel tun müssen. Wenn unsere verletzten Spieler zurückkommen, haben wir eine wirklich gute Mannschaft.“

Lob für Duo

Angesprochen auf Harry Kane (32) gerät Freund ins Schwärmen: „Ich glaube, wir sehen aktuell den besten Harry Kane. Er ist nicht nur ein besonderer Spieler, sondern auch ein besonderer Mensch. Er will noch mehr Titel gewinnen.“ Aus Freunds Sicht dürfte der Goalgetter bei den Bayern die besten Chancen auf weitere Trophäen haben.

Auch bei Konrad Laimer (28) kann der 48-Jährige seine Begeisterung nicht verbergen: „Er hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Er meckert nie, egal wo er spielt. Wir hoffen, dass er noch sehr lange bei Bayern spielt.“ Nicht ausgeschlossen also, dass der 2027 auslaufende Vertrag des Allrounders verlängert wird.