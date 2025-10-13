Wechselgedanken: Kuntz reagiert auf Peretz-Aussagen

Stefan Kuntz hat gelassen auf die Aussagen von Torhüter Daniel Peretz (25) über einen möglichen Abschied im Winter reagiert. „Ich kann Daniels Enttäuschung verstehen. Besonders nach dem 0:5 mit Israel in Norwegen bei der WM-Quali“, zitiert die ‚Bild‘ den Sportvorstand des Hamburger SV, der zugleich allerdings klarstellt: „Wir sind aber extrem zufrieden mit seinen Leistungen bei uns. Er ist ein toller Mensch, ein super Torwart, der stets unsere Trainingsleistungen auf Bundesliga-Niveau hebt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In Hamburg plant man also offenbar weiterhin bis Saisonende mit der Leihgabe des FC Bayern, zumal die Hanseaten einen vorzeitigen Leihabruch im Winter ohnehin abnicken müssten. Hintergrund: Nach dem Debakel in der WM-Quali am Samstag hatte Peretz den Frust über seine Situation rausgelassen und sich für einen erneuten Wechsel im kommenden Transferfenster geöffnet: „Ich kämpfe mental gegen die Situation an. Vielleicht gibt es im Januar Veränderungen, ich möchte spielen.“ Beim HSV ist Peretz hinter Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (32) nur zweite Wahl.