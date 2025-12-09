Vertragsverlängerung: Gnabry lässt aufhorchen

Serge Gnabry gibt Einblicke in die Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern. Wie der 30-Jährige auf der gestrigen Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen Sporting Lissabon (heute, 18:45 Uhr) verrät, gebe es „keinen Zeitplan“ und die Situation sei „ganz entspannt“. „Wir schauen einfach, was in nächster Zeit dabei rauskommt“, so der deutsche Nationalspieler weiter.

Der Vertrag des Offensivspielers läuft am Ende der Saison aus. Aufgrund seiner starken Leistungen in der laufenden Spielzeit (vier Tore und fünf Assists in 18 Pflichtspielen) wollen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters den Vertrag gerne verlängern. Wie ‚Sky‘ berichtet, planen die Münchner eine Ausdehnung des aktuellen Arbeitspapiers voraussichtlich bis 2028, die mit einer Gehaltskürzung verbunden wäre.