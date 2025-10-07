Mit Bundesliga-Erfahrung: Neuer Zehner für den VfB?

Der Knoten im Angriff des VfB Stuttgart ist in der laufenden Spielzeit noch nicht so richtig geplatzt. Nach sechs Spieltagen stehen die Schwaben zwar auf dem vierten Tabellenplatz, das Torekonto ist mit acht Treffern aber noch nicht wirklich gut gefüllt. Möglicherweise legt der VfB im Winter nach, um Qualität und Quantität in der Offensive zu verbessern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach ‚Sky Sports‘-Informationen gehört der Bundesliga-Klub aus Baden-Württemberg zum Interessentenkreis für Fábio Carvalho. Dem Bericht zufolge beobachten die Stuttgarter die Situation um den 23-jährigen Portugiesen vom FC Brentford haargenau. Neben dem VfB sollen auch Racing Straßburg und Olympique Lyon ihr Interesse hinterlegt haben.

Bis 2029 ist Carvalho an die Bees gebunden. Allerdings spielt er in den Plänen von Trainer Keith Andrews keine tragende Rolle. Im Sommer wurden Anfragen für Carvalho noch abgeblockt. In den bisherigen sieben Pflichtspielen von Brentford kommen für den Zehner aber lediglich 276 Spielminuten zusammen. Immerhin traf Carvalho jeweils einmal in der Premier League und im EFL Cup.

Unter der Anzeige geht's weiter

Coach setzt auf gute Beziehung zu Carvalho

Bei einem guten Angebot dürfte sich Brentford aber auch schon im Januar gesprächsbereit zeigen. „Ich habe eine wirklich gute Beziehung zu Fábio, er vertraut mir und weiß, dass ich an ihn glaube“, zitiert ‚Sky Sports‘ Übungsleiter Andrews. Ob diese Liaison die Winter-Transferperiode überdauert, bleibt abzuwarten.

Ein Unbekannter ist Carvalho in der Bundesliga zudem nicht. In der Saison 2023/24 spielte der ehemalige portugiesische U21-Nationalspieler auf Leihbasis für RB Leipzig, damals stand der noch beim FC Liverpool unter Vertrag. Für die Sachsen kam er in neun Bundesliga- und zwei DFB-Pokal-Spielen zum Einsatz. Eine Torbeteiligung blieb aus, das Missverständnis wurde dementsprechend zur Winterpause beendet.