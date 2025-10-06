Draxler blickt auf PSG-Zeit zurück

Julian Draxler hat seine Zeit bei Paris St. Germain Revue passieren lassen. „Es war ein großer Schritt für mich, Wolfsburg, einen kleinen Verein in einer kleinen Stadt, zu verlassen und in eine Stadt wie Paris zu einem so prestigeträchtigen Verein zu wechseln. Ich würde sagen, dass ich die aufregendsten Jahre meiner Karriere zweifellos bei PSG erlebt habe“, sagt der 32-Jährige, der mittlerweile in Katar für Al Ahli die Schuhe schnürt, im Interview mit ‚QSL Chats‘.

Im Januar 2017 war Draxler für rund 36 Millionen Euro zum französischen Topklub gewechselt. „Wenn man für große Vereine wie PSG oder sogar Benfica spielt, ist man dort, um Titel zu gewinnen. Diese Vereine erwarten immer, dass sie gewinnen und die Besten ihres Landes sind. Man hat also keine Wahl: Man muss spielen, um zu gewinnen“, so der ehemalige Schalker über den Erfolgsdruck bei seinen früheren Stationen.