Bericht: Glasner träumt von Bayern-Wechsel

Oliver Glasner verfolgt angeblich den Plan, irgendwann einmal den FC Bayern zu trainieren. Laut dem belgischen Transfer-Insider Sacha Tavolieri „träumt er davon, eines Tages die Leitung des FC Bayern München zu übernehmen“.

Momentan coacht Glasner sehr erfolgreich den englischen Erstligisten Crystal Palace. Die Eagles waren bis zum gestrigen Sonntag (1:2 gegen Everton) 18 Pflichtspiele lang ungeschlagen. In der Premier League belegen sie nach sieben Spieltagen Rang sechs.

Klausel für die Bayern?

Weil Glasners Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, hat Palace die Gespräche über eine Verlängerung intensiviert. Die Parteien sollen sich inzwischen auf einem guten Weg befinden. Doch selbst bei einer Verlängerung sei Glasner weiterhin offen für einen Bayern-Wechsel, zu diesem Zwecke soll sogar eine Ausstiegsklausel eingebaut werden.

Allerdings: An der Säbener Straße ist man mehr als zufrieden mit dem aktuellen Cheftrainer Vincent Kompany. Und auch der noch bis 2027 gebundene Belgier hegt keinerlei Ambitionen, sich in näherer Zukunft zu verändern.