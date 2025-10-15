Nach Blamage: Tschechien schmeißt Hasek raus

Der tschechische Fußballverband hat mit drastischen Mitteln auf die 1:2-Niederlage gegen die Färöer Inseln reagiert. Wie der Verband mitteilt, wurde Trainer Ivan Hasek mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der 62-Jährige hatte Tschechien im Januar 2024 übernommen.

„Das Ziel für das neue Trainerteam bleibt unverändert, nämlich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr“, so Präsident David Trunda in der Mitteilung. Nach der überraschenden Niederlage befindet sich Tschechien in der Gruppe L auf Rang zwei hinter Kroatien, die Färöer Inseln sind allerdings nur noch einen Zähler dahinter. Mitte November trifft Tschechien dann im letzten Gruppenspiel auf das punktlose Gibraltar.