Menü Suche
Kommentar
Offiziell WM-Qualifikation Europa

Nach Blamage: Tschechien schmeißt Hasek raus

von Dominik Sandler - Quelle: fotbal.cz
1 min.
Ivan Hasek deutet den Weg @Maxppp
Färöer-Inseln 2-1 Tschechien

Der tschechische Fußballverband hat mit drastischen Mitteln auf die 1:2-Niederlage gegen die Färöer Inseln reagiert. Wie der Verband mitteilt, wurde Trainer Ivan Hasek mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der 62-Jährige hatte Tschechien im Januar 2024 übernommen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Česká fotbalová reprezentace
Trenér Ivan Hašek končí na lavičce národního týmu, který vedl od ledna 2024. 🇨🇿 Pod jeho vedením se reprezentaci podařilo postoupit do Ligy národů A. Celkem odkoučoval 21 utkání s bilancí 11 výher, 5 remíz a 5 porážek.

Více:
Bei X ansehen

„Das Ziel für das neue Trainerteam bleibt unverändert, nämlich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr“, so Präsident David Trunda in der Mitteilung. Nach der überraschenden Niederlage befindet sich Tschechien in der Gruppe L auf Rang zwei hinter Kroatien, die Färöer Inseln sind allerdings nur noch einen Zähler dahinter. Mitte November trifft Tschechien dann im letzten Gruppenspiel auf das punktlose Gibraltar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

WM-Qualifikation Europa
Tschechien
Ivan Hašek

Weitere Infos

WM-Qualifikation Europa WM-Qualifikation Europa
Tschechien Flag Tschechische Republik
Ivan Hašek Ivan Hašek
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert