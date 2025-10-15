BVB plant wichtige Doppelverlängerung

Eine erste Standortbestimmung der Saison wird es für Borussia Dortmund am kommenden Samstag geben. Dann nämlich gastiert der aktuelle Tabellenzweite der Bundesliga ab 18:30 Uhr in der Allianz Arena bei Primus FC Bayern. Ein Spitzenspiel, das es in den vergangenen Jahren zu selten gegeben hat, da der BVB meist bereits abgehängt war.

Jetzt aber könnten die Schwarz-Gelben mit einem Sieg bis auf einen Zähler an den deutschen Rekordmeister heranrücken. Einen großen Teil zur aktuellen Form beigetragen haben Nico Schlotterbeck (25) und Karim Adeyemi (23). Während Schlotterbeck erst seit wenigen Wochen wieder fit ist, befindet sich Adeyemi seit Saisonbeginn relativ konstant auf Top-Niveau.

„Ist sein Recht, seine Zukunft mit Bedacht zu planen“

Das will der BVB honorieren und den deutschen Nationalspieler über 2027 hinaus an den Verein binden, wie Geschäftsführer Sport Lars Ricken im Interview mit der ‚Sport Bild‘ bestätigt: „Klar ist: Wir wollen mit Karim langfristig zusammenarbeiten, daran arbeiten wir.“ Noch im Sommer hatten sich die Gerüchte über einen Abschied gen Neapel verhärtet, jetzt stellt Ricken klar: „Wir wollen ihn nicht abgeben“.

Ähnlich sieht es auch bei Schlotterbeck aus. Auch sein Vertrag läuft in zwei Jahren aus, auch er soll verlängern, ein erstes Angebot soll sogar schon vorliegen. Noch zögert der Abwehrchef allerdings. Ricken dazu: „Es ist sein absolutes Recht, seine Zukunft mit Bedacht zu planen. Das respektieren wir auch. Und ich bin der Meinung, dass dabei nicht das Gehalt im Vordergrund steht, sondern die Perspektive, das Vertrauen und die Überzeugung.“

2026 laufen viele Verträge aus

Zuletzt hatte sich der FC Bayern bei Schlotterbeck in Lauerstellung begeben, sollten dem Blondschopf die offerierten acht Millionen zuzüglich möglicher leistungsbezogener Boni in Dortmund nicht reichen und er einen Abschied in Erwägung ziehen. Ricken zeigt sich noch geduldig: „Wir werden da nicht in Hektik verfallen. Aber natürlich wollen wir es nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ziehen, das ist auch allen bewusst.“

Sollten die beiden Verlängerungen über die Bühne gehen, hätte der BVB zumindest etwas Planungssicherheit. Reichlich Arbeit wartet auf Ricken & Co. dann aber weiterhin. Denn schon im kommenden Sommer laufen etwa die Verträge von Julian Brandt (29), Niklas Süle (30), Pascal Groß (34) und Emre Can (31) aus – Ausgang offen.