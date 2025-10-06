Wegen Barcola: PSG attackiert französischen Verband

Zwischen Paris St. Germain und dem französischen Fußballverband kracht es erneut. Während die Akte Ousmane Dembélé geschlossen wurde, ist nun Bradley Barcola Mittelpunkt des Geschehens. Am Nachmittag wurde vom FFF bekanntgegeben, dass Barcola nicht Teil der Nationalmannschaft sein wird. Grund dafür sei eine chronische Oberschenkelverletzung.

Dem widerspricht PSG nun in einer offiziellen Meldung. Darin heißt es: „Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Informationen entsprechen in keiner Weise den medizinischen Informationen, die von den medizinischen Teams von Paris Saint-Germain übermittelt wurden.“ Zudem sei bei Barcola „keine chronische Verletzung“ festgestellt worden. In einem weiteren Absatz wird auf „die ärztliche Schweigepflicht zum Wohle aller Beteiligten“ hingewiesen. Schon zuvor waren die Parteien wegen einer Blessur von Ballon d’Or-Sieger Dembélé aneinandergeraten.