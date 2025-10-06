Wegen Barcola: PSG attackiert französischen Verband
Zwischen Paris St. Germain und dem französischen Fußballverband kracht es erneut. Während die Akte Ousmane Dembélé geschlossen wurde, ist nun Bradley Barcola Mittelpunkt des Geschehens. Am Nachmittag wurde vom FFF bekanntgegeben, dass Barcola nicht Teil der Nationalmannschaft sein wird. Grund dafür sei eine chronische Oberschenkelverletzung.
Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain.
En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Equipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta.
Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties.
Dem widerspricht PSG nun in einer offiziellen Meldung. Darin heißt es: „Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Informationen entsprechen in keiner Weise den medizinischen Informationen, die von den medizinischen Teams von Paris Saint-Germain übermittelt wurden.“ Zudem sei bei Barcola „keine chronische Verletzung“ festgestellt worden. In einem weiteren Absatz wird auf „die ärztliche Schweigepflicht zum Wohle aller Beteiligten“ hingewiesen. Schon zuvor waren die Parteien wegen einer Blessur von Ballon d’Or-Sieger Dembélé aneinandergeraten.
