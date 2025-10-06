Menü Suche
WM-Qualifikation Europa

Frankreich: Barcola fällt aus

von Dominik Schneider
1 min.
Bradley Barcola im Einsatz für Frankreich @Maxppp
Frankreich Aserbaidschan

Didier Deschamps wird in der bevorstehenden Länderspielpause nicht auf Bradley Barcola zurückgreifen können. Der 23-Jährige stand gestern noch in der Startelf gegen den OSC Lille (1:1), musste das Feld aber in der 59. Spielminute verlassen. Zuvor zog sich der schnelle Flügelstürmer eine Oberschenkelverletzung zu.

Equipe de France ⭐⭐
🔄 Bradley Barcola, qui présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions face à l'Atalanta, est remplacé par @FlorianThauvin qui retrouve les Bleus 6 ans et 3 mois après sa dernière sélection ! 🔙
Bei X ansehen

Als Ersatz für den Profi von Paris St. Germain wird Florian Thauvin zur Auswahl der Blues stoßen. Der 32-Jährige kehrt sechs Jahre und drei Monate nach seiner letzten Nominierung in den Kader der französischen Nationalmannschaft zurück.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
