Elversberg-Granate Ebnoutalib in die Bundesliga?

Younes Ebnoutalibs rasante Entwicklung bleibt den Klubs aus dem deutschen Oberhaus nicht verborgen. Wie ‚Sky‘ berichtet, beobachten unter anderem Union Berlin und die TSG Hoffenheim die Situation um den Senkrechtstarter von der SV Elversberg. Im Saarland steht der 22-Jährige noch bis 2028 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben.

Ebnoutalib war im Januar aus der Regionalliga vom FC Gießen zum Zweitligisten gewechselt. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ist der 1,91 Meter große Rechtsfuß inzwischen voll eingeschlagen. Unter anderem dank der sechs Treffer von Ebnoutalib steht die SV mit 19 Punkten an der Spitze der zweiten Liga.