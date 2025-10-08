Virkus-Ersatz: Gladbacher Doppellösung?

Borussia Mönchengladbach könnte bei der Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Geschäftsführer Sport Roland Virkus auf eine interne Lösung zurückgreifen. Laut der ‚Rheinischen Post‘ gibt es Anzeichen, dass eine Beförderung von Sportkoordinator David Zibung ein Thema sein könnte und der 41-jährige Schweizer bei der Suche nach dem Virkus-Ersatz ratgebend unterstützt.

Denkbar sei zudem, dass Zibung mittelfristig als Sportdirektor installiert wird und eine externe Personalie wie Jonas Boldt, Alexander Rosen oder Marinko Jurendic als Geschäftsführer Sport verpflichtet wird, da Gladbach zunächst nur eine neue Personalie holen will. Zibung, als Torwart lange für den FC Luzern aktiv, war im Sommer 2024 als Vertrauter von Gerardo Seoane zur Borussia gekommen und soll anders als der entlassene Trainer an Bord bleiben.