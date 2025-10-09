Glasner reagiert auf Bayern-Gerüchte

Oliver Glasner ist auf die Gerüchte, er wolle eines Tages Trainer vom FC Bayern werden, zu sprechen gekommen. Im Rahmen der gestrigen österreichischen Sporthilfe-Gala 2025 dementierte der 51-Jährige einen entsprechenden Bericht: „Irgendjemand hat behauptet, ich will eigentlich Bayern-Trainer werden. Das amüsiert mich, wenn andere Leute wissen, was ich möchte, ohne mit mir gesprochen zu haben.“

Glasner betonte: „Ich verfolge die Medien relativ wenig. Ich hab mir abgewöhnt, egal ob Sieg oder Niederlage, zu viel die Medien zu verfolgen, weil ich festgestellt habe, dass relativ viel Blödsinn geschrieben wird.“ Seit Februar 2024 ist der Ex-Frankfurt-Coach sehr erfolgreich für Crystal Palace verantwortlich. Erstmals nach 19 Pflichtspielen verloren die Eagles am Wochenende gegen den FC Everton (1:2) wieder eine Partie.