FC Bayern: Der Stand bei Davies

Alphonso Davies (24) nähert sich seinem Comeback an. „Ich laufe und trainiere gut. Ich muss einfach noch ein bisschen mehr Muskelmasse aufs rechte Bein bekommen. Als die Ärzte mir nach der Verletzung gesagt haben, wie lange es dauern könnte, dachte ich:, Oh wow, das wird eine lange Reise.’ Aber jetzt sieht alles gut aus“, gibt der Linksverteidiger gegenüber vereinseigenen Medien Einblick.

Davies fällt seit Ende März mit einem Kreuzbandriss aus. Seit Anfang September absolviert der Kanadier Individualtraining sowie Übungen mit dem Ball. Der nächste Schritt ist die Rückkehr ins Teamtraining, die aber noch nicht terminiert ist: „Solche Verletzungen sind Teil des Sports. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist, mich zurückzukämpfen. Nicht so schnell, sondern so sicher wie möglich. Damit es hoffentlich nicht wieder passiert.“