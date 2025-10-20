Kehrtwende: Röhl vor Rangers-Job

Danny Röhl hat seine Meinung in Bezug auf den Trainerjob bei den Glasgow Rangers offenbar geändert. Wie ‚The Rangers Review‘ und der englische Journalist Ben Jacobs übereinstimmend berichten, steht der 36-jährige Deutsche nun kurz davor, neuer Coach des schottischen Traditionsklubs zu werden.

Eigentlich hatte Röhl den Rangers wie zuvor Steven Gerrard vor einigen Tagen schon abgesagt. Doch nachdem auch Kevin Muscat eine Absage erteilt hat, befinden sich die Parteien laut ‚The Rangers Review‘ nun in weit fortgeschrittenen Gesprächen, die vor der Europa League-Partie am Donnerstag (18:45 Uhr) gegen den norwegischen Vertreter SK Brann abgeschlossen werden sollen. Laut ‚Sky‘ soll der Deal sogar noch am heutigen Montag finalisiert werden.