PSG vor wichtiger Verlängerung

von Dominik Sandler - Quelle: Le Parisien
1 min.
Willian Pacho schießt @Maxppp

Bei Paris St. Germain steht Innenverteidiger Willian Pacho kurz vor der Ausweitung seines Arbeitspapiers. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, hat der 24-Jährige ein Angebot für einen Vertrag bis 2030 vorliegen, die Gespräche verlaufen positiv. Vor einem Jahr war der Ecuadorianer für 40 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt in die französische Hauptstadt gewechselt und verdiene bislang laut der Zeitung ein „lächerliches“ Gehalt.

Seine starken Leistungen sollen deshalb entsprechend honoriert werden. In seiner ersten Saison gewann Pacho mit PSG die Champions League, auch jetzt zählt er unter Trainer Luis Enrique zum Stammpersonal. Auch über die Verträge von Ousmane Dembélé (28), Bradley Barcola (23), Gonçalo Ramos (24) und Kang-in Lee (24) soll in den kommenden Wochen diskutiert werden.

