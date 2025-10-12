HSV-Boss rechtfertigt Peretz-Transfer

Beim Hamburger SV ist man froh, Torhüter Daniel Peretz (25) vom FC Bayern ausgeliehen zu haben, obwohl dieser gegenüber Daniel Heuer Fernandes (32) das Nachsehen hat und noch ohne Einsatz ist. Sportdirektor Claus Costa sagt bei ‚Transfermarkt.de‘: „Wir haben ihm zusammen mit dem Trainerteam eine Perspektive aufgezeigt, aber es war auch völlig klar, dass wir mit Ferro schon einen absoluten Top-Mann haben. Wir wollten uns […] auf allen anderen Positionen in der Breite top aufstellen – wenn möglich, auch in der Spitze.“ Es sei „bis zum Ende […] ein total enges Rennen zwischen den Torhütern“ gewesen.

Angeblich ist nicht ausgeschlossen, dass die Leihe im Winter abgebrochen und Peretz an einen anderen Verein verliehen wird. Costa meint: „Für ihn ist der Ausgang nicht befriedigend, seine große Enttäuschung war menschlich […]. Aber er hat daraus Kraft geschöpft, gibt jeden Tag alles und hat diesen Konkurrenzkampf noch einmal auf ein neues Niveau gehoben.“ Peretz, betont Costa, sei „ein überragender Charakter. Es geht mir in der Beurteilung der Transfers etwas unter, dass auch Daniel Peretz eine Wunschlösung und ein Top-Transfer für uns war, weil wir uns zu 100 Prozent auf ihn verlassen können.“