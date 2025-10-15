HSV: Poulsens klare Ambitionen

Yussuf Poulsen (31) scharrt beim Hamburger SV mit den Hufen. Im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘ betont der Kapitän seine hohen Ansprüche: „Ich will meine Professionalität jeden Tag vorleben, damit meine Teamkollegen sehen, dass ich genauso viel Hunger habe wie sie. Denn ich bin nicht nach Hamburg gekommen, um meine Karriere ausklingen zu lassen, sondern weil ich auch beim HSV etwas mit dem Team erreichen will.“

Der Däne, der im Sommer von RB Leipzig gekommen war, übernahm beim Aufsteiger direkt die Kapitänsrolle, konnte verletzungsbedingt aber noch nicht eingesetzt werden. Ausgerechnet im Spiel gegen seinen Ex-Klub am Samstag (15:30 Uhr) könnte Poulsen nun sein HSV-Debüt feiern. Gleichzeitig bekommt er die Gelegenheit, sich vom Leipziger Publikum zu verabschieden.