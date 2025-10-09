Peretz-Leihe vor Abbruch?

Die Zeit von Daniel Peretz beim Hamburger SV könnte schneller enden als gedacht. Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu hören ist, ist es nicht ausgeschlossen, dass der FC Bayern den ausgeliehenen Keeper im Winter bereits zurückholt. Dann wäre eine Leihe zu einem anderen Klub denkbar.

Bei den Rothosen kommt der 25-Jährige nicht zum Zug. Grund dafür sind die starken Leistungen von Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (32), der den Konkurrenzkampf mit dem Israeli für sich entscheiden konnte.