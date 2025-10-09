Menü Suche
Neuer Favorit auf Hütter-Nachfolge

von Dominik Schneider - Quelle: Sacha Tavolieri
Sébastien Pocognoli an der Seitenlinie @Maxppp

Hinsichtlich der Nachfolge von Adi Hütter bei der AS Monaco kristallisiert sich ein neuer Favorit heraus. Laut Sacha Tavolieri steht nun Sébastien Pocognoli von Royal Union St. Gilloise ganz oben auf dem Zettel der Monegassen. Die Franzosen haben dem belgischen Journalisten zufolge bereits Kontakt zu St. Gilloise aufgenommen.

Zunächst wurden die Bedingungen für einen Transfer des Trainers ausgelotet. Ob Pocognoli seinen derzeitigen Arbeitgeber in Richtung Monaco verlassen möchte, hat er allerdings noch nicht entschieden. Zuletzt wurden auch Marco Rose und Thiago Motta als Kandidaten gehandelt. Edin Terzic sagte derweil ab. Die Entlassung von Hütter steht unterdessen noch aus.

Update (11:53 Uhr): Inzwischen berichtet Fabrizio Romano, dass Pocognoli seinen Daumen gehoben und Monaco die Zusage gegeben hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
