Schadet Uli Hoeneß dem FC Bayern?
Uli Hoeneß ist wohl der erfolgreichste deutsche Fußballmanager aller Zeiten. Mittlerweile sehen viele seine Rolle beim FC Bayern aber äußerst kritisch. Es stellt sich daher die Frage: Ist Hoeneß eine Hilfe oder schadet er dem Rekordmeister nur noch?
Er kann nicht loslassen. Für Uli Hoeneß ist der FC Bayern eine Herzensangelegenheit, sein Baby, sein Lebenswerk. Auch heute mischt sich der ehemalige Manager immer wieder ein, wenn es um Transfers oder die strategische Ausrichtung beim Rekordmeister geht. Und Hoeneß nimmt wie seit jeher kein Blatt vor den Mund, wenn er seine Meinung kundtut.
Laut Karl-Heinz Rummenigge braucht der FC Bayern auch in der heutigen Zeit eher mehr Uli Hoeneß als weniger. Viele Fans und Experten sehen das aber anders. Ex-Spieler Markus Babbel sagt beispielsweise: „Uli Hoeneß merkt gar nicht, dass er mittlerweile das größte Problem des FC Bayern ist.“ Schadet Hoeneß den Bayern also nur noch?
Dieser Frage sind die Kollegen von Kick11 in ihrem neuesten Video auf den Grund gegangen.
