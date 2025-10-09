Schadet Uli Hoeneß dem FC Bayern?

Er kann nicht loslassen. Für Uli Hoeneß ist der FC Bayern eine Herzensangelegenheit, sein Baby, sein Lebenswerk. Auch heute mischt sich der ehemalige Manager immer wieder ein, wenn es um Transfers oder die strategische Ausrichtung beim Rekordmeister geht. Und Hoeneß nimmt wie seit jeher kein Blatt vor den Mund, wenn er seine Meinung kundtut.

Laut Karl-Heinz Rummenigge braucht der FC Bayern auch in der heutigen Zeit eher mehr Uli Hoeneß als weniger. Viele Fans und Experten sehen das aber anders. Ex-Spieler Markus Babbel sagt beispielsweise: „Uli Hoeneß merkt gar nicht, dass er mittlerweile das größte Problem des FC Bayern ist.“ Schadet Hoeneß den Bayern also nur noch?

