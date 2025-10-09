Bochums Wunschkandidat für die Dufner-Nachfolge

Der VfL Bochum könnte auf der Suche nach einem Nachfolger für den geschassten Geschäftsführer Sport Dirk Dufner fündig geworden sein. Laut der ‚Bild‘ haben die Verantwortlichen um den Vorstandsvorsitzenden Andreas Luthe mehrere konkrete Gespräche mit Bernd Korzynietz geführt. Der 46-Jährige, der seit Jahren in Bochum lebt, sei der Wunschkandidat beim Zweitligisten.

Derzeit ist Korzynietz als Kaderplaner im Nachwuchs von Bayer Leverkusen tätig. In Bochum könnte der langjährige Bundesliga-Profi mit Ex-VfL-Angreifer Simon Zoller, der zum Leiter der Lizenzspieler-Abteilung befördert werden soll, eine Doppellösung bilden. Die Spur zu Maximilian Hahn, mit dem man ebenfalls in konkreten Gesprächen war, ist der ‚Bild‘ zufolge dagegen erkaltet. Der 29-Jährige, der aktuell als Leiter der Scoutingabteilung bei West Ham United fungiert, sei den VfL-Verantwortlichen „womöglich noch zu jung und unerfahren“.