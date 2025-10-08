Wolfsburg-Coach darf weiter verlieren

Paul Simonis erhält beim VfL Wolfsburg weiterhin das Vertrauen. Trotz des schwachen Saisonbeginns und eines enttäuschenden fünfzehnten Tabellenplatzes wollen die Verantwortlichen der Wölfe weiterhin am Coach festhalten. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, gilt das Vertrauen in Simonis selbst dann, wenn der VfL nach der Länderspielpause gegen Stuttgart, den HSV und im DFB-Pokal gegen Kiel keine klare Trendwende einleiten sollte.

Zum Saisonbeginn kam Simonis für den zuvor entlassenden Ralph Hasenhüttl als neuer Übungsleiter des VW-Klubs. Dort rief man Europa als Saisonziel aus. Um das internationale Geschäft erreichen zu können, steht nun die Idee im Raum, Simonis einen Co-Trainer mit langjähriger Bundesliga-Erfahrung zur Seite zu stellen.