Schalke: Nicht nur Manga muss gehen

Ben Manga im Stadion @Maxppp

Ben Mangas Freistellung beim FC Schalke hat auch Konsequenzen für den Mitarbeiterstab des Ex-Funktionärs. Laut der ‚Sport Bild‘ geht die Tendenz des Zweitligisten dahin, allen acht zumeist im Ausland tätigen Scouts des ehemaligen Kaderplaners zu kündigen, wenngleich aktuell überlegt werde, ein oder zwei Talentspäher zu behalten.

Die Manga-Assistenten sollen Dienstleistungsverträge besitzen und dementsprechend nicht fest angestellt sein, daher können die Arbeitspapiere mit einer Kündigungsfrist von drei bis sechs Monaten aufgelöst werden. Schalke hatte die Trennung von Manga Ende September bekanntgegeben, laut ‚Sport Bild‘ wartet der Verein derzeit auf die Rücksendung des Aufhebungsvertrags, der Manga eine Abfindung in Höhe von 800.000 Euro beschert.

