Nächstes DFB-Juwel zur Türkei?

Nach Can Uzun (19/Eintracht Frankfurt) und Kenan Yildiz (20/Juventus Turin) könnte der DFB in Yunus Ünal (17) von Hertha BSC das nächste Talent an die Türkei verlieren. Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt Ex-Bundesliga-Profi Yildiray Bastürk, der als Talente-Scout für den türkischen Verband tätig ist, dass man den deutschen U17-Nationalspieler genau im Blick hat: „Wir verfolgen Yunus schon lange, er steht auf unserer Liste. Selbstverständlich ist er ein sehr interessanter Spieler für die Türkei. Für einen Linksverteidiger ist er sehr torgefährlich, flexibel auf mehreren Positionen einsetzbar und ein Leistungsträger seiner Mannschaft.“

Pikant: Nach Informationen der ‚Bild‘ hat Ünal den DFB-Lehrgang der U18 vom 9. bis zum 12. Oktober abgesagt. Ob das mit dem Werben des türkischen Verbands zusammenhängt, ist unklar. Bastürk weiß, dass die Entscheidung am Ende bei den Spielern liegt: „Ich zeige den Spielern ohne Druck diese Option auf. Letztendlich ist es die Entscheidung der Jungs und deren Familien. Eine Herzensangelegenheit. So war es auch bei mir.“ Durch seine Leistungen für Herthas Zweitvertretung und für die U19 hat sich Ünal in den Fokus zahlreicher Bundesligisten gespielt.