Wechselgerüchte: Rodrygo spricht Klartext

Trotz Avancen anderer Klubs denkt Rodrygo (24) derzeit nicht an einen Abschied von Real Madrid. „Mir passiert jeden Sommer das gleiche. Ob ich gehen werde, dass ich Angebote von diesem oder jenem Verein habe. Natürlich gibt es immer Angebote, das werde ich nicht leugnen. Aber ich habe dem Verein immer klargemacht, dass ich weiterhin hier erfolgreich sein möchte, noch mehr als ich es bisher war“, stellt der Flügelstürmer im Interview mit der spanischen ‚as‘ klar.

Aufgrund der vergleichsweise geringen Einsatzzeiten unter dem neuen Coach Xabi Alonso wurde Rodrygo in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, auch der FC Bayern soll im Sommer angefragt haben. In der laufenden Spielzeit stand der brasilianische Edeltechniker bislang nur zweimal in der Startelf. In acht Pflichtspielen steuerte Rodrygo zwei Vorlagen bei, auf seinen ersten Saisontreffer wartet er noch.