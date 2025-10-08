Umworbener Asllani verrät Traumklub

Fisnik Asllani schwärmt für den FC Barcelona. In der ‚Sport Bild‘ sagt der Shootingstar der TSG Hoffenheim: „Mein Traumverein war immer der FC Barcelona, da wollte ich schon immer gerne spielen. Ich möchte irgendwann in der Champions League spielen. Es ist wichtig, Träume zu haben und auf etwas hinzuarbeiten.“ Asllani besitzt bei der TSG Hoffenheim eine überschaubare Ausstiegsklausel, Topklubs aus ganz Europa signalisieren Interesse an dem 23-jährigen Stürmer.

In der vergangenen Saison war Asllani an die SV Elversberg verliehen, für die TSG kommt er in dieser Spielzeit bereits auf fünf Tore und zwei Assists in sieben Pflichtspielen. Im Juli verlängerte der in Berlin geborene Kosovare (acht A-Länderspiele) bis 2029. „Der Plan, der mir vorgelegt wurde, hat mich überzeugt. Mir wurde eine wichtige Rolle versprochen, und wir haben eine super Mannschaft. Da sind richtig gute Zocker dabei. Mir geht es auch um den Spaß auf dem Platz, ich will einfach nur Fußball spielen“, so Asllani.