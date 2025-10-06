Ausstiegsklausel: Asllani in Hoffenheim nur auf Durchreise

Fünf Tore und zwei Assists in sieben Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Fisnik Asllani hat nicht nur das Zeug zum Bundesliga-Profi, sondern gehört in seiner ersten Saison als Stammkraft umgehend zu den Topscorern der Liga. Das ruft selbstverständlich auch die großen Kaliber des europäischen Fußballs auf den Plan.

Nach Informationen von ‚Sky‘ ist im bis 2029 datierten Arbeitsvertrag des Mittelstürmers eine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel verankert. Die Summe sei „überschaubar“, so der Pay-TV-Sender. Eine genaue Zahl wurde jedoch nicht kolportiert. Zudem wird prognostiziert, dass Asllani aufgrund der geringen Ausstiegsklausel nur die laufende Spielzeit in Hoffenheim verbringen und anschließend zu einem anderen Verein wechseln wird.

Der 23-jährige Nationalspieler des Kosovo habe dabei die Qual der Wahl. Inzwischen sollen alle Topklubs aus Deutschland, England und Spanien ihr Interesse an Asllani hinterlegt haben. Kann der 1,91 Meter große Torjäger seine starke Frühform auch im restlichen Verlauf der Saison bestätigen, dürften ihm im kommenden Sommer einige Türen offenstehen.