Zwei Bundesliga-Talente dabei: Die Finalisten für den Golden Boy

Die 25 Kandidaten für die diesjährige Ausgabe des Golden Boy-Awards stehen fest. Am heutigen Mittwochabend wurde die Liste von der italienischen Zeitung ‚Tuttosport‘ verkündet, die seit 2003 jährlich den besten U21-Spieler Europas kürt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus der Bundesliga sind Eliesse Ben Seghir (20/Bayer Leverkusen) und Jobe Bellingham (20/Borussia Dortmund) vertreten. Ein deutscher Akteur fehlt in der Auswahl. Als einer der Favoriten auf die begehrte Trophäe gilt Desiré Doué (20/Paris St. Germain). Lamine Yamal (18/FC Barcelona) fehlt auf der Shortlist, da er die Auszeichnung als Vorjahressieger nicht ein zweites Mal einheimsen darf. Der Gewinner wird im November bekanntgegeben.

Die 25 Finalisten

• Pau Cubarsi (FC Barcelona)

• Désiré Doué (Paris St. Germain)

• Myles Lewis-Skelly (FC Arsenal)

• Warren Zaïre-Emery (Paris St. Germain)

• Dean Huijsen (Real Madrid)

• Kenan Yildiz (Juventus Turin)

• Ethan Nwaneri (FC Arsenal)

• Geovany Quenda (Sporting Lissabon)

• Jorell Hato (Ajax Amsterdam)

• Archie Gray (Tottenham Hotspur)

• Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

• Leny Yoro (Manchester United)

• Arda Güler (Real Madrid)

• Victor Froholdt (FC Porto)

• Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur)

• Mamadou Sarr (Racing Straßburg)

• Senny Mayulu (Paris St. Germain)

• Estêvão (FC Chelsea)

• Franco Mastantuono (Real Madrid)

• Nico O’Reilly (Manchester City)

• Jobe Bellingham (Borussia Dortmund, Wild Card)

• Francesco Pio Esposito (Inter Mailand, Wild Card)

• Alesksanar Stankovic (Club Brügge, Wild Card)

• Giovanni Leoni (FC Liverpool, Wild Card)

• Rodrigo Mora (FC Porto, Wild Card)