Zwei Bundesliga-Talente dabei: Die Finalisten für den Golden Boy
Alljährlich wird der beste U21-Spieler in den europäischen Ligen mit dem Golden Boy-Award ausgezeichnet. Nun sind nur noch 25 Kandidaten im Rennen, darunter befinden sich zwei Bundesliga-Talente.
Die 25 Kandidaten für die diesjährige Ausgabe des Golden Boy-Awards stehen fest. Am heutigen Mittwochabend wurde die Liste von der italienischen Zeitung ‚Tuttosport‘ verkündet, die seit 2003 jährlich den besten U21-Spieler Europas kürt.
Aus der Bundesliga sind Eliesse Ben Seghir (20/Bayer Leverkusen) und Jobe Bellingham (20/Borussia Dortmund) vertreten. Ein deutscher Akteur fehlt in der Auswahl. Als einer der Favoriten auf die begehrte Trophäe gilt Desiré Doué (20/Paris St. Germain). Lamine Yamal (18/FC Barcelona) fehlt auf der Shortlist, da er die Auszeichnung als Vorjahressieger nicht ein zweites Mal einheimsen darf. Der Gewinner wird im November bekanntgegeben.
Die 25 Finalisten
• Pau Cubarsi (FC Barcelona)
• Désiré Doué (Paris St. Germain)
• Myles Lewis-Skelly (FC Arsenal)
• Warren Zaïre-Emery (Paris St. Germain)
• Dean Huijsen (Real Madrid)
• Kenan Yildiz (Juventus Turin)
• Ethan Nwaneri (FC Arsenal)
• Geovany Quenda (Sporting Lissabon)
• Jorell Hato (Ajax Amsterdam)
• Archie Gray (Tottenham Hotspur)
• Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
• Leny Yoro (Manchester United)
• Arda Güler (Real Madrid)
• Victor Froholdt (FC Porto)
• Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur)
• Mamadou Sarr (Racing Straßburg)
• Senny Mayulu (Paris St. Germain)
• Estêvão (FC Chelsea)
• Franco Mastantuono (Real Madrid)
• Nico O’Reilly (Manchester City)
• Jobe Bellingham (Borussia Dortmund, Wild Card)
• Francesco Pio Esposito (Inter Mailand, Wild Card)
• Alesksanar Stankovic (Club Brügge, Wild Card)
• Giovanni Leoni (FC Liverpool, Wild Card)
• Rodrigo Mora (FC Porto, Wild Card)
