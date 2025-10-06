Dudziak hat sich entschieden

Jeremy Dudziak schnürt auch in Zukunft die Schuhe für Hertha BSC. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ hat sich der zuletzt vereinslose Allrounder dazu entschieden, das Vertragsangebot zu geringeren Bezügen anzunehmen. Im Sommer war der Kontrakt des 30-Jährigen bei der Alten Dame ausgelaufen. Auch der niederländische Erstligist Heracles Almelo hatte dem Linksfuß zuletzt ein Angebot vorgelegt, das dem Vernehmen nach finanziell lukrativer gewesen wäre.

In Berlin ist Dudziak zunächst für die U23 eingeplant, soll dort die nötige Spielpraxis und Fitness erlangen. Hertha-Coach Stefan Leitl sagt: „Es geht darum, dass er sich über Training und Spielzeit bei der U23 empfehlen kann. Er braucht viel Spielzeit. Wenn Jerry fit ist, ist er einer der besten Mittelfeldspieler der Liga.“