Medien: Real trifft radikale Vini-Entscheidung

Die vielzitierten Spannungen zwischen Trainer Xabi Alonso und Vinicius Junior nahmen zuletzt immerhin etwas ab. Musste der Brasilianer zu Saisonbeginn durchweg Ein- oder Auswechslungen hinnehmen, spielte er zuletzt bei drei Ligaspielen die vollen 90 Minuten durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Abseits des Platzes beherrscht die unbeantwortete Vertragsfrage die Schlagzeilen. Die spanische Zeitung ‚El Debate‘ berichtet jetzt, dass Vini seinen 2027 auslaufenden Vertrag gerne verlängern würde und offen für neue Verhandlungen ist. Das ist grundsätzlich auch Real Madrid, aber nur zu bestimmten Bedingungen.

Pistole auf der Brust

Laut ‚El Debate‘ stellen die Königlichen ein Jahresgehalt von maximal 22 Millionen Euro netto inklusive Prämien in Aussicht, die Forderung der Spielerseite soll zuletzt bei 25 Millionen plus Unterschriftsbonus gelegen haben. Brisant: Nimmt Vini das Angebot nicht an, soll er angeblich schon im anstehenden Winter-Transferfenster verkauft werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein ablösefreier Abschied 2027 wäre mit Blick auf den Marktwert des Spielers logischerweise das Worst-Case-Szenario. Großes Interesse am 25-Jährigen zeigt die saudi-arabische Liga. Die Wüstenklubs wären in der Lage, gleichermaßen die Taschen von Real und Vinicius Junior randvoll zu machen.