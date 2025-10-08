Real verkündet Hujsen-Diagnose

Dean Huijsen muss eine verletzungsbedingte Pause einlegen. Wie Real Madrid offiziell mitteilt, wurde bei dem Innenverteidiger eine Verletzung im Soleus-Muskel seines linken Beins diagnostiziert. Spanischen Berichten zufolge gehen die Königlichen davon aus, dass der 20-Jährige rund zwei Wochen ausfallen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Huijsen war am heutigen Mittwochmorgen wegen Muskelermüdung von der spanischen Nationalmannschaft abgereist. In der laufenden Saison stand der Youngster in neun von zehn Pflichtspielen für die Madrilenen in der Startelf, eine Partie verpasste er rotgesperrt.