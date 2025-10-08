Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Real verkündet Hujsen-Diagnose

von Fabian Ley - Quelle: realmadrid.com
Dean Huijsen und Fede Valverde machen sich warm @Maxppp

Dean Huijsen muss eine verletzungsbedingte Pause einlegen. Wie Real Madrid offiziell mitteilt, wurde bei dem Innenverteidiger eine Verletzung im Soleus-Muskel seines linken Beins diagnostiziert. Spanischen Berichten zufolge gehen die Königlichen davon aus, dass der 20-Jährige rund zwei Wochen ausfallen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Huijsen war am heutigen Mittwochmorgen wegen Muskelermüdung von der spanischen Nationalmannschaft abgereist. In der laufenden Saison stand der Youngster in neun von zehn Pflichtspielen für die Madrilenen in der Startelf, eine Partie verpasste er rotgesperrt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Dean Huijsen

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Dean Huijsen Dean Huijsen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert