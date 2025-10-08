Chema-Rückkehr zu Real „ernsthafte Option“ | Bellingham erhält Schutz

Ein kurzes Vergnügen

Als Stammspieler kann man Chema Andrés beim VfB Stuttgart noch nicht bezeichnen. Und dennoch sind die herausragenden Fähigkeiten des Spaniers bereits jetzt offensichtlich. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis sich Chema im Mittelfeld der Schwaben endgültig festsetzt. Doch mit den immer besser werdenden Leistungen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Chemas Zeit beim VfB begrenzt ist.

Wie die ‚as‘ berichtet, sucht Real Madrid für kommende Saison Verstärkung auf der Sechs. Auch eine Rückholaktion von Chema ist dabei eine „ernsthafte Option“. Tief in die Tasche greifen müsste Real nicht, schließlich halten die Blancos immer noch 50 Prozent der Transferrechte an dem 20-Jährigen und besitzen eine Rückkaufklausel, die zehn Millionen Euro nicht überschreitet. Der Rechtsfuß selbst lässt gegenüber der ‚Marca‘ eine Rückkehr offen: „Zurückzugehen ist nichts, worüber ich jetzt nachdenke. Ich bin glücklich in Deutschland. Die Zukunft wird es zeigen.“

Fake News

Das Talent von Jude Bellingham ist unbestritten. Der Engländer zählt zu den besten zentralen Mittelfeldspielern der Welt, kann ein Spiel im Alleingang entscheiden. Doch Bellingham polarisiert auch. Dem Engländer wird ein schwieriger Charakter nachgesagt, seine Körpersprache auf dem Platz ist manchmal sehr negativ gegenüber seinen Mitspielern. Unterstützung erfährt Bellingham aber nun von einem Ex-Kollegen.

„Die Wahrnehmung von außen … sie wissen nichts. Sie raten nur. Letztendlich erfinden sie Dinge. Von außen kann man niemals auf Gerüchte, Medien oder Ähnliches hören, denn oft sind diese unwahr oder werden falsch interpretiert“, zitiert der ‚Telegraph‘ Jordan Henderson. Hinter den Kulissen sei Bellingham einwandfrei: „Er ist eine Weltklasse-Person. Was Jude in seiner bisherigen Karriere in so jungen Jahren erreicht hat, ist kein Zufall. Er hat eine Elite-Mentalität. Deshalb wird er einfach weiter hart arbeiten.“ Diese Aussagen dürften Balsam für Bellinghams Seele sein.