Bundesliga-Interesse an Gechter

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Linus Gechter für die Hertha im Einsatz @Maxppp

Linus Gechter (21) von Hertha BSC weckt Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Laut einem Bericht von ‚Sky‘ strecken nicht genannte Klubs aus dem Oberhaus die Fühler nach dem 1,91 Meter großen Innenverteidiger aus.

Nach aktuellem Stand der Dinge ist es für die Alte Dame im kommenden Sommer die letzte Chance, noch eine adäquate Ablöse für das Eigengewächs zu kassieren, das vertraglich lediglich bis 2027 gebunden ist.

