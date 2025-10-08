Ronaldo verrät Zukunftsplan

Cristiano Ronaldo denkt noch nicht daran, seine Schuhe an den Nagel zu hängen. Wie der 40-Jährige bei den Portugal Football Globes betont, möchte er noch einige Zeit gegen den Ball treten: „Ich möchte noch ein paar Jahre spielen. Ich produziere immer noch gute Sachen, helfe meinem Verein und der Nationalmannschaft. Warum nicht weitermachen?“

Seinem baldigen Exodus von der großen Bühne des Weltfußballs ist sich der Stürmer allerdings bewusst: „Im Moment genieße ich den Moment. Ich weiß, dass ich nicht mehr viele Jahre zum Spielen habe, aber die wenige Zeit, die ich habe, muss ich in vollen Zügen genießen.“ Der Portugiese, der zweifelsohne zu den besten Spielern aller Zeiten gehört, verdient seine Brötchen inzwischen in der Saudi Pro League bei Al Nassr.