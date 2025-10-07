Real-Flucht: Trio buhlt um Endrick

Zahlreiche Bewerber bringen sich angesichts der schwierigen Lage von Endrick bei Real Madrid in Stellung. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge haben West Ham United, der FC Valencia und Real Sociedad den 19-jährigen Brasilianer ins Visier genommen. Endricks Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis 2030.

In der spanischen Hauptstadt hat der Stürmer aktuell einen schweren Stand. Den Saisonstart verpasste er aufgrund einer schweren Oberschenkelverletzung, doch auch in den vergangenen Spielen seit seiner Rückkehr Mitte September kam der Linksfuß noch nicht zum Einsatz. „Endrick trainiert seit Wochen gut, er erholt sich von einer langen Verletzung. Er hat einen guten Torinstinkt, einen brutalen Abschluss und spielt großartige Pässe. Er wird seine Chancen bekommen. Seine Zeit wird kommen“, mahnte Real-Trainer Xabi Alonso unlängst zur Geduld.