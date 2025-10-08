Conceição übernimmt bei Al Ittihad

Sérgio Conceição kehrt auf die Trainerbank zurück. Der 50-Jährige übernimmt beim amtierenden saudi-arabischen Meister Al Ittihad. Dem Vernehmen nach unterschreibt der Portugiese einen Vertrag über zwei Jahre.

Conceição tritt die Nachfolge von Laurent Blanc an, von dem man sich nach schwachem Saisonstart vor eineinhalb Wochen getrennt hatte. Zuletzt war Conceição bis Mai für den AC Mailand tätig.