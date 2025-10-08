Menü Suche
Kommentar
Offiziell SPL

Conceição übernimmt bei Al Ittihad

von Fabian Ley
Sérgio Conceição steht beim AC Mailand in der Kritik. @Maxppp

Sérgio Conceição kehrt auf die Trainerbank zurück. Der 50-Jährige übernimmt beim amtierenden saudi-arabischen Meister Al Ittihad. Dem Vernehmen nach unterschreibt der Portugiese einen Vertrag über zwei Jahre.

Unter der Anzeige geht's weiter
Al-Ittihad Club
The King rules the game ♟️
Bei X ansehen

Conceição tritt die Nachfolge von Laurent Blanc an, von dem man sich nach schwachem Saisonstart vor eineinhalb Wochen getrennt hatte. Zuletzt war Conceição bis Mai für den AC Mailand tätig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Ittihad
Sérgio Conceição

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
Sérgio Conceição Sérgio Conceição
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert