78 Millionen: Noch drei Bayer-Neuzugänge im Anflug?

Ezequiel Fernández (23)

Der argentinische Mittelfeldspieler soll in Leverkusen die Nachfolge des zum AFC Sunderland abgewanderten Granit Xhaka (32) antreten. Mit Fernández selbst ist sich der deutsche Vizemeister schon handelseinig, Knackpunkt stellt wie so häufig die Ablöse dar. Die von Al Qadsiah aufgerufenen 30 Millionen Euro will B04-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes eigentlich nicht auf den Tisch legen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eliesse Ben Seghir (20)

Auch der Offensivakteur hat Bayer bereits zugesagt. FT kann bestätigen, dass ein Vollzug zeitnah zu erwarten ist, immerhin sondiert die AS Monaco den Markt nach potenziellem Ersatz. Im Gespräch ist eine Ablöse von bis zu 40 Millionen Euro für Ben Seghir, der bei Bayer den freigewordenen Kaderplatz von Amine Adli (25/AFC Bournemouth) einnehmen soll.

Jonathan Clauss (32)

Im besten Fall wird der Rechtsverteidiger den angestrebten Transfer-Dreierpack komplettieren. Genauso wie Fernández und Ben Seghir will sich Clauss dem Team von Cheftrainer Erik ten Hag anschließen. Der OGC Nizza fordert ein Jahr vor Vertragsende eine Ablöse von rund acht Millionen Euro. Bayer würde den Betrag gerne noch ein wenig drücken, nach FT-Infos steht eine Einigung aber kurz bevor.

Unter der Anzeige geht's weiter

William Osula (22)

Bayer beschäftigt sich hinter den Kulissen sogar noch mit einem möglichen vierten Neuzugang. Angreifer Osula wurde der Werkself genauso wie anderen Bundesligisten angeboten. Maßgeblich dürfte ein Vorstoß aber vom Abgang von Victor Boniface (24) abhängen. Der Angreifer steht eigentlich schon mit einem Bein beim AC Mailand, der Leihwechsel hängt aber von den heutigen medizinischen Untersuchungen ab.