30 Millionen: Bayer einig mit Xhaka-Ersatz

Bayer Leverkusen gibt kurz vor Bundesliga-Start nochmal kräftig Gas auf dem Transfermarkt. Mit einem neuen defensiven Mittelfeldspieler ist sich die Werkself handelseinig.

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano | as
1 min.
Ezequiel Fernández im Zweikampf @Maxppp

Mit der Leihe von Offensivakteur Claudio Echeverri (19/Manchester City), dem Transfer von Innenverteidiger Loïc Badé (25) vom FC Sevilla und der angestrebten Verpflichtung von Rechtsverteidiger Jonathan Clauss (32) vom OGC Nizza sind die Kaderplanungen bei Bayer Leverkusen immer noch nicht abgeschlossen.

Einerseits befindet sich in Victor Boniface (24) ein weiterer Profi auf dem Sprung. Der nigerianische Stürmer könnte zeitnah an den AC Mailand verliehen werden. Darüber hinaus will die Werkself mit einem potenziellen Nachfolger für den zum AFC Sunderland abgewanderten Granit Xhaka (32) schnell alles klarmachen.

Wie Fabrizio Romano berichtet, wurde mit Ezequiel Fernández (23) eine Einigung auf persönlicher Ebene erzielt. Ein Konsens mit dessen Arbeitgeber Al Qadsiah steht hingegen aus, die Gespräche zwischen den Vereinen laufen aber.

Laut der ‚as‘ beläuft sich das Preisschild auf 30 Millionen Euro. Fernández besticht mit Zweikampfstärke, Übersicht sowie einem guten Passspiel – Eigenschaften, die Bayer-Coach Erik ten Hag nach dem Xhaka-Abgang gut gebrauchen kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
