Shoppingtour geht weiter: Leverkusen verpflichtet Badé

Loïc Badé wechselt vom FC Sevilla ins Rheinland und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Mit einer Ablösesumme, die nach FT-Infos inklusive Boni auf 29 Millionen Euro steigen kann, ist der 25-jährige Innenverteidiger der viertteuerste Neuzugang der Werkself.

Gemeinsam mit Rekordeinkauf Jarell Quansah (22), der für 35 Millionen vom FC Liverpool kam, verstärkt Badé die Leverkusener Innenverteidigung. Kapitän und Abwehrchef Jonathan Tah (29) hatte dort mit seinem Wechsel zum FC Bayern für zwei Millionen Euro eine große Lücke hinterlassen.

„Mit Loïc Badé haben wir einen noch jungen, aber dennoch schon sehr erfahrenen Innenverteidiger für Bayer 04 gewonnen. Er war es gewohnt, in LaLiga in Spanien auch gegen absolute Weltklasse-Stürmer anzutreten“, erklärt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Loïc ist physisch kompromisslos und spielintelligent, eine absolute Verstärkung unserer Verteidigungslinie. Mit dieser defensiven Gesamtbesetzung sind wir auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig.“

Badé selbst fügt an: „Die Bundesliga und der deutsche Fußball reizen mich sehr. Bayer Leverkusen hat in den vergangenen Jahren große Beachtung im Ausland gefunden. Ich habe viel im Fernsehen gesehen, vor allem die internationalen Spiele. Das Stadion und die Leverkusener Fans waren super. Es wird großen Spaß machen, in diesem Umfeld für Bayer 04 um Titel zu kämpfen.“