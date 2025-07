Rekordtransfer: Bayer holt Quansah

Die Telefonleitungen zwischen dem FC Liverpool und Bayer Leverkusen glühen in diesem Sommer besonders heiß. Während es Jeremie Frimpong (24) und Florian Wirtz (22) zum Premier League-Meister zieht, geht Jarell Quansah (22) nun den umgekehrten Weg.

Wie die Werkself bekanntgibt, wechselt der Innenverteidiger von den Reds ins Rheinland und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2030. Zur Ablösesumme machen beide Teams keine Angaben, dem Vernehmen nach liegt diese aber bei 35 Millionen Euro plus Boni, was Quansah zum Rekordeinkauf des Vizemeisters macht. Liverpool hat ab 2027 die Möglichkeit, den Engländer per Rückkaufklausel für 60 Millionen plus Boni wieder an die Anfield Road zu holen.

„Wir freuen uns sehr, mit Jarell Quansah einen der vielversprechendsten englischen Innenverteidiger verpflichten zu können. Er ist schnell, beweglich, ein guter Fußballer“, so Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, „in der von absoluten Weltklassespielern geprägten Liverpooler Defensive hat er schon beeindruckende Akzente gesetzt. Mit Jarell erhält unsere Abwehr ausgeprägte Dynamik, Tempo und Zweikampfhärte und einen weiteren, sehr wichtigen Baustein für die Werkself der Zukunft.“

Quansah selbst erklärt: „Ich konnte mir einen guten Eindruck von der Mannschaft und vom Klub machen, als wir in der Vorsaison mit dem LFC in der Champions League auf Leverkusen trafen. Ein super Team – die ersten 60 Minuten haben sie gespielt wie kaum eine andere Mannschaft an der Anfield Road. In den Gesprächen hat man mir schließlich genau erklärt, welche ambitionierten Ziele man hier hat. Es ist eine tolle Aufgabe und Herausforderung für mich, ein Teil des aktuellen Leverkusener Aufbruchs zu werden.“

Meist als Ergänzungsspieler kam Quansah in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 25 Einsätze für Liverpool. Auch für die englische Nationalmannschaft wurde der Rechtsfuß bereits berufen, wartet dort aber noch auf sein Debüt. Bei Bayer soll Quansah den zum FC Bayern abgewanderten Abwehrchef Jonathan Tah (29) ersetzen.