Boniface-Ersatz: Was läuft zwischen Bayer und Osula?

Der Ausverkauf bei Bayer Leverkusen nahm in diesem Sommer ungeahnte Ausmaße an, entsprechend müssen Simon Rolfes & Co. auch fleißig einkaufen. Da Victor Boniface (24) zum AC Mailand flüchtet, muss eigentlich auch ein neuer Mittelstürmer her.

Und dieser könnte von Newcastle United kommen. ‚Sky‘ berichtet, dass William Osula in der Bundesliga angeboten wird, die Werkself das Profil des 22-Jährigen genau kenne. Doch auch andere Bundesligisten sollen den Dänen im Blick haben.

In Newcastle ohne Perspektive

Der U21-Nationalspieler war vor einem Jahr für knapp zwölf Millionen Euro von Sheffield United zu den Magpies gewechselt, wirklich Fuß fassen konnte er dort allerdings nicht. In der Liga kam er auf 14 Kurzeinsätze in der Liga, kumuliert stand er nur 124 Minuten auf dem Platz und konnte ein Tor erzielen.

In Newcastle besitzt er noch einen bis 2029 gültigen Vertrag, Aussicht auf mehr Spielzeit wird er dort aber wohl auch in dieser Spielzeit nicht haben. Am ersten Spieltag wurde Osula in der letzten Minute gegen Aston Villa (0:0) eingewechselt – und das, obwohl in Alexander Isak (25) der einzige andere nominelle Mittelstürmer suspendiert nicht im Kader stand.