Durchbruch: Bayer mit Ben Seghir einig

Bei Bayer Leverkusen sind noch einige Transfers in Arbeit. Bei Eliesse Ben Seghir hat die Werkself jetzt große Fortschritte gemacht.

von Dominik Sandler
Eliesse Ben Seghir hadert @Maxppp

Schon bald könnte Bayer Leverkusen bei Wunschspieler Eliesse Ben Seghir Vollzug vermelden. Der Offensivspieler ist die 1A-Lösung für die Nachfolge von Amine Adli (25), der sich bereits zum AFC Bournemouth verabschiedet hat.

Laut ‚Sky‘ gibt es bei Ben Seghir jetzt einen ersten Durchbruch. So soll sich die Werkself mit dem 20-jährigen Franzosen mittlerweile vollständig einig sein, der Youngster hat den Daumen für einen Wechsel unters Bayer-Kreuz gehoben.

Und auch mit dessen Verein AS Monaco gibt es in den Verhandlungen dem Bezahlsender zufolge große Fortschritte. Laut FT-Informationen hatte die Werkself vor einigen Tagen ein erstes Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro abgegeben, die Monegassen hätten gerne 40 Millionen. Offensichtlich nähern sich die beiden Klubs jetzt an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
