Einigung: Sancho-Deal vor schnellem Abschluss?

2021 war Jadon Sancho (25) als großer Hoffnungsträger für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester United gekommen. 83 Pflichtspiele, zwölf Treffer, sechs Vorlagen sowie zwei Gastspiele – Anfang 2024 zum BVB und vergangene Saison zum FC Chelsea – später dürfte das Missverständnis diesen Sommer endgültig beendet werden.

Die Anzeichen verdichten sich, dass Sancho in der Serie A anheuert. Die ‚Tuttosport‘ berichtet gar von einer Einigung zwischen der AS Rom und den Red Devils. Demzufolge dürfte das jüngst unterbreitete Leihangebot samt Kaufpflicht über 23 Millionen Euro ausgereicht haben, um United von dem Deal zu überzeugen.

Weil Sancho selbst nach Informationen der ‚Gazzetta dello Sport‘ die Tür für einen Wechsel nach Rom geöffnet hat, wird von einem zeitnahen Vollzug ausgegangen. In der italienischen Hauptstadt winkt dem englischen Offensivspieler eine Anstellung bis 2030, die ihm jährlich kolportierte fünf Millionen Euro einbringt. Auf einen Großteil seines jetzigen Salärs würde Sancho, der in Manchester knapp 15 Millionen netto kassiert, also verzichten.

United-Doppelschlag?

Übrigens: Sancho ist nicht der einzige Red Devil, auf den es die Giallorossi abgesehen haben. Auch an Linksverteidiger Tyrell Malacia (26) soll der Europa League-Teilnehmer interessiert sein.