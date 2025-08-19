Nicht nur Werder: Weitere Interessenten für Gregoritsch

Der SV Werder Bremen erhält im Werben um Michael Gregoritsch Konkurrenz. Nach Informationen von ‚Sky Austria‘ bekunden auch Feyenoord Rotterdam, Bröndby IF und namentlich nicht genannte Serie A-Klubs Interesse am 31-jährigen Mittelstürmer vom SC Freiburg, dessen Vertrag im Breisgau im kommenden Sommer ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (15:06 Uhr): Laut ‚Sky‘ geht es für Gregortisch zu Bröndby. Mit Freiburg und auch dem Spieler besteht eine Einigung, es winkt ein Vertrag bis 2028. Der Medizincheck soll innerhalb der nächsten 24 Stunden stattfinden.

Der Österreicher wurde zuletzt vor allem in Bremen gehandelt. Allerdings soll Werder-Coach Horst Steffen große Zweifel hegen, ob das Profil des 1,93 Meter großen Angreifers zum Spielsystem der Grün-Weißen passt. Laut dem Bezahlsender ist der Linksfuß „sehr wohl ein Thema“ an der Weser. Der ‚kicker‘ berichtet dagegen, dass Gregoritsch nur „Außenseiterchancen“ auf einen Wechsel zu Werder hat und der Nordklub derzeit andere Optionen prüft.